На реконструкцию улицы Свердлова в Пскове направят 400 млн рублей

Инвесторы будут вкладывать деньги в создание новых объектов туристской инфраструктуры: гостиниц, ресторанов и торгово-развлекательных комплексов

Псковская область вновь вошла в число субъектов Российской Федерации, где успешно реализуется проект по созданию туристско-рекреационного кластера. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на заседании Координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма». С презентацией итогов реализации проекта по созданию туркластера «Псковский» в 2016 году и планов на 2017 и 2018 годы выступила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она рассказала о проекте реконструкции улицы Свердлова в Пскове, которая позволит улучшить транспортную доступность к объектам туристского показа, а также обеспечить дополнительными парковочными местами туристские автобусы и индивидуальных туристов. Также на корсовете был представлен сводный план туркластера «Псковский», в который включены объекты, реализуемые за счет внебюджетных средств. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы по достоверности сметной стоимости и инженерных изысканий. В 2017 году из федерального бюджета на реконструкцию улицы Свердлова будет выделено 190 млн рублей, в 2018 году – 210 млн рублей.