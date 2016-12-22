Полиция просит псковичей проверять документы у сотрудников любых служб

Полиция призывает жителей Пскова быть бдительными в связи с участившимися случаями квартирных краж

Похитители проникают в квартиры под видом сотрудников городской газовой службы. Чаще всего жертвами нарушителей закона становятся одиноко проживающие люди пенсионного возраста. Двое-трое злоумышленников проникают в квартиру жертвы, пока одни отвлекают хозяина, другие ищут деньги и ценности. За минувший месяц в городе было зафиксировано 16 краж имущества граждан из квартир. Полиция просит граждан проверять документы у работников любых служб и ведомств, напрашивающихся в квартиру или частный дом, не бояться звонить в диспетчерские службы и уточнять информацию о сотрудниках, которые якобы работают по тому или иному адресу. В случае малейших подозрений или уже о случившемся факте кражи следует сообщать в полицию.