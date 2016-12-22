«Веселенькое чудо» с забавными надписями готовит Марина Беленкова к новогодней ярмарке
20 Декабря 2016 - 18:10Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
На «ART-ель» мастер принесет текстильные игрушки и изделия из бисера
- Я начала рукодельничать в 2010-м году, когда родила сыночка. Пока он был маленький, часто спал, и у меня было больше свободного времени. Очень тянуло что-нибудь поделать, кроме домашних дел, - рассказывает Марина Беленкова. - И мне тогда попалась на глаза одна интересная книжечка о бисероплетении. И все! Меня затянуло!
Марина начала плести из бисера деревья, цветы, игрушки, украшения. В то же время она пробовала вязать спицами, крючком, лепить из глины, создавать бижутерию из проволоки, валять игрушки и шить. В итоге, она остановилась на бисере и шитье.
В 2015-м году после рождении дочки Марина в большей степени переключилась на шитье. На данный момент основным материалом для ее творческих работ является грунтованный текстиль.
- Он мне интересен тем, что из небольшого сшитого кусочка ткани, набитого синтепоном и покрашенного красками, появляется интересненькое и веселенькое чудо, - поясняет мастер. - Смысл моих игрушек, передать больше позитива, какой-то шутливости и приколюшности!
Совы, щенки, грибочки, зайчата – забавные игрушки Марины Беленковой с позитивными надписями с легкостью поднимут настроение.
- Планов на будущее очень много, - делится мастер, - собираюсь освоить вышивку лентами и шить кукол. Видимо в детстве в куклы не наигралась.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Марина начала плести из бисера деревья, цветы, игрушки, украшения. В то же время она пробовала вязать спицами, крючком, лепить из глины, создавать бижутерию из проволоки, валять игрушки и шить. В итоге, она остановилась на бисере и шитье.
В 2015-м году после рождении дочки Марина в большей степени переключилась на шитье. На данный момент основным материалом для ее творческих работ является грунтованный текстиль.
- Он мне интересен тем, что из небольшого сшитого кусочка ткани, набитого синтепоном и покрашенного красками, появляется интересненькое и веселенькое чудо, - поясняет мастер. - Смысл моих игрушек, передать больше позитива, какой-то шутливости и приколюшности!
Совы, щенки, грибочки, зайчата – забавные игрушки Марины Беленковой с позитивными надписями с легкостью поднимут настроение.
- Планов на будущее очень много, - делится мастер, - собираюсь освоить вышивку лентами и шить кукол. Видимо в детстве в куклы не наигралась.
СправкаВ последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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