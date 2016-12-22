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Юрий Григорьев: Иван-чай на пробу раздаем родственникам

20 Декабря 2016 - 18:02
Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
Несколько лет в семье Юрия искали секрет изготовления идеального продукта
В этом году семья Григорьевых впервые начала закупать сырье для производства Иван-чая. Перед этим на протяжении ряда лет велись поиски подходящей рецептуры и технологии производства продукта, который сохранил бы свой вкус и аромат.


- Прежде, чем заниматься обработкой чая, я много изучал информацию в интернете, других источниках, общались с производителями, - рассказывает Юрий Григорьев. - Чем больше постигал, тем больше понимал, что познать можно общее понимание химического процесса. Производство продукта – это понимание и чувствование процесса в стадии производства. Подобная ситуация в производстве хлеба: рецептура есть, а качество и вкус у всех разные.


Тогда в семье Григорьевых начали закупать на пробу Иван-чай разных производителей. Говорят, разочаровались – идеала, на который хотелось бы равняться, не нашли. Идею производства собственного чая отложили в сторону. На мысль вновь вернуться к ней Юрия натолкнула передача про Иван-чай по телевидению. Собственный продукт получился на славу!


- Ура! Удача! Получилось, - делится мастер шагами к освоению производства. - Черный цвет и запах варьируется от яблочно-цветочного до чернослива. Запах и вкус регулируется в процессе производства секретами технологии.


В нынешнем году Григорьевы заготовили сотни килограммов Иван-чая.

- В основном сырье заготавливали друзья моего сына, - отмечает Юрий. - Сразу оговорюсь, это было не «кухонное», а пробное, экспериментальное производство на своих площадях и приспособленном оборудовании. В общем, у нас получилось. На пробу раздаем родственникам, друзьям и знакомым. Собираем отзывы.
 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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