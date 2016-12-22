Бабки Ёжки и Людоедик из грунтованного текстиля окажутся на ярмарке «ART-ель»
20 Декабря 2016 - 17:14Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
Татьяна Григорьева создает собственную технику изготовления кукол
- Когда я была маленькая, кукольной мебели не было. Приходилось все делать самой, - вспоминает Татьяна Григорьева.
От кукольной мебели – к изготовлению самих кукол. В последние три года у Татьяны появилось свободное время, и она посвящается его «тому, что любила всегда». Теперь Татьяна сама создает кукол. Работает мастер с грунтованным текстилем. Кукол шьет из белой ткани, а раскрашивает уже готовое изделие.
- Казалось бы, просто белая ткань. А получаются интересные вещи! – говорит мастер. – Каких-то кукол можно и за три дня сшить. Бывает, что кукла никак не хочет одеваться. Подбираешь наряд за нарядом, пока не найдешь тот, который ей понравится. Мастера, работающие с куклами не просто так говорят, что у каждой есть своя душа и характер.
Сейчас Татьяна Григорьева разрабатывает собственную технику окрашивания кукол из белой ткани. А еще она хочет начать шить марионеток в стиле XIX века.
- Очень много планов по созданию кукол, массу идей приносят и заказчики, - делится Татьяна Григорьева. - Мне нравиться придумывать новые образы.
Некоторые ее куклы легко узнаваемы по любимым детским сказкам и мультикам, например, Старуха Шапокляк или Графини Вишни. На новогоднюю ярмарку «ART-ель» мастер принесет кукол в виде Бабы Яги в разном исполнении, одно из которых будет авторским. Также гости ярмарки смогут увидеть Людоедика, текстильных матрешек и елочки из того же материала, которые могут послужить в качестве украшения для настоящей елки или в новогоднем оформлении интерьера.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
От кукольной мебели – к изготовлению самих кукол. В последние три года у Татьяны появилось свободное время, и она посвящается его «тому, что любила всегда». Теперь Татьяна сама создает кукол. Работает мастер с грунтованным текстилем. Кукол шьет из белой ткани, а раскрашивает уже готовое изделие.
- Казалось бы, просто белая ткань. А получаются интересные вещи! – говорит мастер. – Каких-то кукол можно и за три дня сшить. Бывает, что кукла никак не хочет одеваться. Подбираешь наряд за нарядом, пока не найдешь тот, который ей понравится. Мастера, работающие с куклами не просто так говорят, что у каждой есть своя душа и характер.
Сейчас Татьяна Григорьева разрабатывает собственную технику окрашивания кукол из белой ткани. А еще она хочет начать шить марионеток в стиле XIX века.
- Очень много планов по созданию кукол, массу идей приносят и заказчики, - делится Татьяна Григорьева. - Мне нравиться придумывать новые образы.
Некоторые ее куклы легко узнаваемы по любимым детским сказкам и мультикам, например, Старуха Шапокляк или Графини Вишни. На новогоднюю ярмарку «ART-ель» мастер принесет кукол в виде Бабы Яги в разном исполнении, одно из которых будет авторским. Также гости ярмарки смогут увидеть Людоедика, текстильных матрешек и елочки из того же материала, которые могут послужить в качестве украшения для настоящей елки или в новогоднем оформлении интерьера.
СправкаВ последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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