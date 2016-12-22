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Картины специалиста по арт-терапии смогут купить псковичи на новогодней ярмарке

20 Декабря 2016 - 17:07
Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
К ярмарке «ART-ель» Надежда Киселева готовит картины, написанные маслом и вышитые атласными лентами
Надежда Киселева говорит, что ей посчастливилось родиться в творческой семье: желание творить она впитала с молоком матери. С самого детства все ее свободное время проходило в творческих коллективах: Надежда закончила детскую музыкальную школу с отличием, потом училась рисовать и фотографировать в изостудии и фотокружке Дома детского творчества. Вышивку лентами и живопись маслом осваивала в на мастер-классах российских и зарубежных мастеров, участвовала в художественных выставках, выступала на концертах в составе ансамбля народных инструментов и танцевальной группы русского хора.


Увлечения Надежды вылились для нее в любимую профессию – она получила диплом специалиста по арт-терапии, соединяющей в себе искусство, медицину и психологию.


- Накопленным опытом и знаниями я с удовольствием делюсь со своими студентами, которым преподаю психологию и арт-терапию в Псковском государственном университете, со слушателями курсов повышения квалификации специалистов и участниками мастер-классов, которые провожу во Пскове и в других городах, а также с учениками детской арт-студии, где каждый желающий может приобщиться к увлекательному процессу творческой деятельности, развить свои художественные способности и таланты, - рассказывает мастер.


На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель» будут представлены картины, написанные маслом и картины, вышитые атласными лентами. Мастер отмечает, что такой подарок запомнится на всю жизнь и не потеряет свой ценности на протяжении десятилетий.


- Пользуясь случаем, - добавляет мастер, - очень хочу передать слова благодарности своим учителям, наставникам и соратникам по творчеству: замечательной художнице Ольге Базановой и мастеру по вышивке лентами Светлане Герасимовой, председателю Российской арт-терапевтической ассоциации и моему научному руководителю Александру Ивановичу Копытину, руководителю клуба «Грация» Людмиле Васильевне Малиновской, а также любимым учителям по музыке Надежде Петровне, Наталье Владимировне и Татьяне Николаевне - в каждой моей работе есть большая частица вашего таланта и труда!


 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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