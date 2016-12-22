Анна Яковенко: Своим отличным настроением готовы делиться со всеми
20 Декабря 2016 - 13:41Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
Супруги Анна и Константин занялись ручным творчеством в процессе строительства собственного дома
В Печорском районе семья Яковенко живет примерно четыре года. До этого 15 лет отдали мегаполису. Анна работала бухгалтером, Константин в строительстве. Когда устали от шумной жизни большого города, захотели тишины и спокойствия – переехали в Псковскую область. Начали строительство собственного дома и постепенно стали оформлять интерьер вещицами собственного изготовления.
- Захотелось делать что-то своими руками, вкладывать в изделия добро и любовь и передавать эти чувства людям, - рассказывает Анна. - Начали с вязания, потом добавилась живопись и дерево. Занимаемся творчеством совместно с супругом: я вяжу и пишу, он работает с деревом и металлом. Интересно видеть, как из ничего получается что-то, планировать придумывать, реализовывать. Искать и находить.
По словам мастеров, в своих работах они зачастую руководствуются философией ваби-саби, которая приветствует неброскую, внутреннюю красоту вещей, делая акцент на настроении, эмоции, за счет естественных цветов, фактур, линий.
- Стараемся при работе с натуральными материалами использовать красоту, которой их наделила природа, подчеркнуть ее. Своими работами, если смотреть глубже, мы хотим передать призыв к любви, состраданию, терпению, уважению к природе и человеку, как ее части, - отмечает Анна. - Нам хотелось бы, чтобы наши изделия передали частичку живого тепла в руки, души и сердца наших покупателей, чтобы они могли улыбнуться, глядя на нашу работу, подумать о чем-то хорошем, отвлечься от негативных эмоций и стрессов, наполняющих современную жизнь.
Тем, кто хочет попробовать свои силы в индивидуальном творчестве, Анна и Константин советуют не бояться, а начинать «сейчас же».
- Спрос на такого рода вещи достаточно велик, если, конечно, они сделаны качественно и с душой, - подчеркивает мастер. - Вначале этому можно посвящать свободное время, а потом, кто знает, может быть это станет вашим любимым делом, которое даст средства к независимому и достойному существованию. Сегодня существует достаточно бесплатных или недорогих каналов сбыта продукции через интернет. Доставка товаров в крупные города доступна и неплохо работает. Это дает возможность увлеченным талантливым людям из регионов проявить себя и реализовать свои работы. Основное количество покупателей, конечно, из крупных городов-мегаполисов. Дерзайте и удачи.
В ярмарках мастеров семья Яковенко еще не принимала участие. К первому опыту подтолкнул интерес к творчеству других и желание поделиться своим творчеством.
- У нас есть отличное настроение, мы готовы им поделиться с людьми, - заявляют Анна и Константин.
На новогодней ярмарке «ART-ель» они представят публике деревянные подсвечники и светильники, вязаные снежинки, шапки, шарфы и носочки.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
- Захотелось делать что-то своими руками, вкладывать в изделия добро и любовь и передавать эти чувства людям, - рассказывает Анна. - Начали с вязания, потом добавилась живопись и дерево. Занимаемся творчеством совместно с супругом: я вяжу и пишу, он работает с деревом и металлом. Интересно видеть, как из ничего получается что-то, планировать придумывать, реализовывать. Искать и находить.
По словам мастеров, в своих работах они зачастую руководствуются философией ваби-саби, которая приветствует неброскую, внутреннюю красоту вещей, делая акцент на настроении, эмоции, за счет естественных цветов, фактур, линий.
- Стараемся при работе с натуральными материалами использовать красоту, которой их наделила природа, подчеркнуть ее. Своими работами, если смотреть глубже, мы хотим передать призыв к любви, состраданию, терпению, уважению к природе и человеку, как ее части, - отмечает Анна. - Нам хотелось бы, чтобы наши изделия передали частичку живого тепла в руки, души и сердца наших покупателей, чтобы они могли улыбнуться, глядя на нашу работу, подумать о чем-то хорошем, отвлечься от негативных эмоций и стрессов, наполняющих современную жизнь.
Тем, кто хочет попробовать свои силы в индивидуальном творчестве, Анна и Константин советуют не бояться, а начинать «сейчас же».
- Спрос на такого рода вещи достаточно велик, если, конечно, они сделаны качественно и с душой, - подчеркивает мастер. - Вначале этому можно посвящать свободное время, а потом, кто знает, может быть это станет вашим любимым делом, которое даст средства к независимому и достойному существованию. Сегодня существует достаточно бесплатных или недорогих каналов сбыта продукции через интернет. Доставка товаров в крупные города доступна и неплохо работает. Это дает возможность увлеченным талантливым людям из регионов проявить себя и реализовать свои работы. Основное количество покупателей, конечно, из крупных городов-мегаполисов. Дерзайте и удачи.
В ярмарках мастеров семья Яковенко еще не принимала участие. К первому опыту подтолкнул интерес к творчеству других и желание поделиться своим творчеством.
- У нас есть отличное настроение, мы готовы им поделиться с людьми, - заявляют Анна и Константин.
На новогодней ярмарке «ART-ель» они представят публике деревянные подсвечники и светильники, вязаные снежинки, шапки, шарфы и носочки.
СправкаВ последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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