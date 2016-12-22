Псковский мастер Владислав Семенов возрождает кубовую набойку на Псковщине
20 Декабря 2016 - 12:48Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
Сувениры из уникальной ткани увидят гости ярмарки ART-ель
Особенно широко искусство набойки было развито на Руси. Она украшала крестьянскую одежду, скатерти, сарафаны и рубахи. Пскович Владислав Семенов решил эту технику возродить и открыл мастерскую «Псковская набойка» на базе Псковского областного Дома детства и юношества «Радуга». Цель творческого проекта – сохранение и популяризация одного из самых древних способов ручной печати по ткани.
- Увидел как-то в музее изделия из кубовой набойной ткани, - рассказывает он. – Впечатлило. Поразил процесс создания. Решил попробовать возродить технику.
Наибольшее предпочтение мастер отдает работе по возрождению именно кубовой набойки. Изучает и реконструирует образцы, хранящиеся в музеях Псковской области и за её пределами.
Кубовая набойка получила свое название от куба - чана с красителем Индиго, в котором окрашивалась ткань с нанесенным набивным способом узором
- Работа эта довольно грязная, – рассказывает Владислав Семенов. - Запах стоит такой, что словами не передать. Процесс долгий, трудоемкий и затратный. Куб - он же достаточно объемный. Краска Индиго, которая используется в процессе, добывается из сока растений, а потому стоит дорого. На 200-литровую бочку требуется 5 кг ткани. Сначала готовятся штампы и манеры с орнаментом. С помощью них на ткани набивается рисунок. Затем ткань надо высушить и только потом ее можно красить.
Самое волшебство происходит, по словам мастера, в тот момент, когда ткань достается из куба.
- Окрашивание происходит методом окисления, - поясняет Владислав Семенов. - Из куба мы достаем ткань изумрудного цвета, и она на наших глазах начинает окисляться и меняет цвет. В итоге он всегда получается синий, правда, самых разных оттенков. А рисунок получается белый или желтый.
Сегодня Владислав Семенов не только продолжает по крупицам воссоздавать некогда широко бытовавшее ремесло, но и владеет им в различных техниках исполнения. На основе изученного материала создаёт авторские работы, соблюдая каноны мастеров. Активно экспериментирует с тканями, создавая новую палитру кубовой набойки. Кроме того, проводит реконструкцию процессов крашения тканей аутентичными красителями. В технике масляной набойки воссоздает рисунки и ткани XV-XVI веков.
Опыт по воссозданию набойки зафиксирован в областном реестре объектов нематериального культурного наследия как «Техника и орнамент псковской ручной набойки».
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
- Увидел как-то в музее изделия из кубовой набойной ткани, - рассказывает он. – Впечатлило. Поразил процесс создания. Решил попробовать возродить технику.
Наибольшее предпочтение мастер отдает работе по возрождению именно кубовой набойки. Изучает и реконструирует образцы, хранящиеся в музеях Псковской области и за её пределами.
Кубовая набойка получила свое название от куба - чана с красителем Индиго, в котором окрашивалась ткань с нанесенным набивным способом узором
- Работа эта довольно грязная, – рассказывает Владислав Семенов. - Запах стоит такой, что словами не передать. Процесс долгий, трудоемкий и затратный. Куб - он же достаточно объемный. Краска Индиго, которая используется в процессе, добывается из сока растений, а потому стоит дорого. На 200-литровую бочку требуется 5 кг ткани. Сначала готовятся штампы и манеры с орнаментом. С помощью них на ткани набивается рисунок. Затем ткань надо высушить и только потом ее можно красить.
Самое волшебство происходит, по словам мастера, в тот момент, когда ткань достается из куба.
- Окрашивание происходит методом окисления, - поясняет Владислав Семенов. - Из куба мы достаем ткань изумрудного цвета, и она на наших глазах начинает окисляться и меняет цвет. В итоге он всегда получается синий, правда, самых разных оттенков. А рисунок получается белый или желтый.
Сегодня Владислав Семенов не только продолжает по крупицам воссоздавать некогда широко бытовавшее ремесло, но и владеет им в различных техниках исполнения. На основе изученного материала создаёт авторские работы, соблюдая каноны мастеров. Активно экспериментирует с тканями, создавая новую палитру кубовой набойки. Кроме того, проводит реконструкцию процессов крашения тканей аутентичными красителями. В технике масляной набойки воссоздает рисунки и ткани XV-XVI веков.
Опыт по воссозданию набойки зафиксирован в областном реестре объектов нематериального культурного наследия как «Техника и орнамент псковской ручной набойки».
СправкаВ последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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