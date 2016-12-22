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Марина Смирнова: Всё началось с открыток для учителей

20 Декабря 2016 - 12:42
Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
Куколок-«тыквоголовок», валенки для подарков и открытки ручной работы готовит мастер для ярмарки «ART-ель»
Марина Смирнова и ее дочери Елена и Анна – настоящая творческая семья. Чего они только не умеют делать: шить игрушки, мастерить интересные открытки и делать вещи, требующие особого терпения -  вышивать целые картины.
 
- Творчеством мы начали заниматься давно – когда еще дети в школе учились. Готовили для учителей подарки ручной работы: открытки, игрушечки маленькие. Потом участвовали в школьных выставках – из природных материалов или даже какого-нибудь мусора делали шедевры, - говорит Марина Смирнова.

Дочки выросли, закончили университет, сейчас работают в сфере туризма. Но по-прежнему помогают маме.


По словам Марины, большую часть работы выполняют именно Елена и Анна:

- Я уже меньше участвую во всех этих процессах. Они уже сами все делают. У нас целый конвейер: один начинает, второй продолжает, третий заканчивает. Даже не знаю, что нам нравится делать больше всего. Когда все получается - все нравится делать! И мы стараемся, чтобы наши работы были приятны людям, приносили радость.
 

В ярмарке семья марины Смирновой принимает участие уже во второй раз. В прошлом году гости ярмарки могли приобрести у мастеров открытки ручной работы и вышивку. В этом году, учитывая пожелания покупателей, мастер выйдет на ярмарку с игрушками.


Среди них будут. Как традиционные для новогодних базаров каминные валенки для подарков и курочки, так и милые куклы-тыквоголовки.
 

- Название это не мы придумали, так называют кукол, у которых голова слишком большая по отношению к телу. Но мы все же стараемся, чтобы куколка была похожа на маленького ребеночка, - говорит Марина. – При этом она не только элемент интерьера, ею можно играть. Так как куколка может сидеть, стоять, у нее двигаются ручки.
 

Идеи для творчества мастер чаще всего берет из Интернета. Хотя отмечает, что иногда придумывает что-то свое. Не зря юношеские годы Марина провела в Прибалтике, где очень любят ручное творчество.

- Уже много лет не была там, так как работала в дивизии ВДВ. Но все равно с детских лет осталась тяга к творчеству, - отмечает она.
 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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