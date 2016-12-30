Новогодняя афиша Пскова: даты самых важных мероприятий

Представление на Октябрьской площади, праздничная ярмарка и долгожданный фейерверк

В преддверии Нового года и в период новогодних каникул с 24 декабря по 12 января в Пскове пройдет более 50 разноплановых мероприятий для псковичей и гостей города. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Новогодняя ночь на Октябрьской площади порадует представлением с участием новгородского коллектива «Малиновская банда». Интерактивная программа продлится с 1.00 до 3.00 1 января, когда гости общегородского праздника смогут полюбоваться красочным фейерверком (точка размещения салютных установок - за Главпочтамтом).



Накануне праздника в центре Пскова, на улице Пушкина, будет работать Городская новогодняя ярмарка. Она откроется 28 декабря и продлится до 31 декабря, время работы ярмарки - с 10 до 20 часов 28-30 декабря и с 10 до 14 часов 31 декабря.



Программа

11 декабря

18.00 – Торжественное открытие центральной городской елки (Октябрьская площадь).



24 и 25 декабря – Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель». Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких (Спортивно-развлекательный парк «Простория» (Иркутский пер., 2).

С 28 по 30 декабря

10.00 - 20.00 – Новогодняя ярмарка (ул. Пушкина).

31 декабря

10.00 - 14.00 – Новогодняя ярмарка (ул. Пушкина).

1 января

01.00 – Новогодняя ночь на Октябрьской площади с участием «Малиновской банды» (г. В. Новгород).

03.00 – Фейерверк (Октябрьская площадь).

7 января

16.30 – «В светлый праздник Рождества!» - театрализованный праздник для всей семьи и рождественский Фестиваль светошариков (Санкт Петербург, Детский парк).

12 января

18.00 – «Свет рождественской звезды» - гала-концерт V общегородского молодежного рождественского фестиваля (Городской культурный центр, пл. Победы,1).