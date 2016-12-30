Новогодняя афиша Пскова: даты самых важных мероприятий
В преддверии Нового года и в период новогодних каникул с 24 декабря по 12 января в Пскове пройдет более 50 разноплановых мероприятий для псковичей и гостей города. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Новогодняя ночь на Октябрьской площади порадует представлением с участием новгородского коллектива «Малиновская банда». Интерактивная программа продлится с 1.00 до 3.00 1 января, когда гости общегородского праздника смогут полюбоваться красочным фейерверком (точка размещения салютных установок - за Главпочтамтом).
Накануне праздника в центре Пскова, на улице Пушкина, будет работать Городская новогодняя ярмарка. Она откроется 28 декабря и продлится до 31 декабря, время работы ярмарки - с 10 до 20 часов 28-30 декабря и с 10 до 14 часов 31 декабря.
Программа
11 декабря
18.00 – Торжественное открытие центральной городской елки (Октябрьская площадь).
24 и 25 декабря – Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель». Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких (Спортивно-развлекательный парк «Простория» (Иркутский пер., 2).
С 28 по 30 декабря
10.00 - 20.00 – Новогодняя ярмарка (ул. Пушкина).
31 декабря
10.00 - 14.00 – Новогодняя ярмарка (ул. Пушкина).
1 января
01.00 – Новогодняя ночь на Октябрьской площади с участием «Малиновской банды» (г. В. Новгород).
03.00 – Фейерверк (Октябрьская площадь).
7 января
16.30 – «В светлый праздник Рождества!» - театрализованный праздник для всей семьи и рождественский Фестиваль светошариков (Санкт Петербург, Детский парк).
12 января
18.00 – «Свет рождественской звезды» - гала-концерт V общегородского молодежного рождественского фестиваля (Городской культурный центр, пл. Победы,1).
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Александр Баранов: Я искренне благодарен всем, кто трудился для благополучия родного края18:02
- В Пскове утверждена новая стоимость проездных с января 2017 года17:54
- Новогодняя афиша Пскова: даты самых важных мероприятий17:00
- Николай Козловский: Желаем, чтобы новый 2017 год приумножил всё самое лучшее16:28
- Куда пойти в Новый год и на каникулах в Великих Луках16:16
- Горячую линию по незаконной продаже алкоголя открыли в Пскове15:15
- Сергей Васильев: Уходящий год испытал нас на прочность15:02
- Озвучена программа новогодних мероприятий в Дновском районе14:24
- Строительная готовность Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%13:07
- Дмитрий Быстров: Пусть наступающий год оправдает наши надежды12:37
- Пскович пытался натравить собаку на полицейских12:04
- Где отдохнуть в новогодние каникулы: праздничная афиша Себежа, Идрицы и Соснового Бора11:54
- В новой псковской школе будут столовая-трансформер, лифты и Wi-fi11:11
- В Печорском районе поймали аккумуляторных воришек10:05
- Росгвардия напомнила псковичам про оружие09:03
- Россельхозбанк запустил услугу «Автоплатеж»29.12, 18:12
- О работе подразделений Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в праздничные дни29.12, 12:53
- Впервые на Псковской земле – Концертный хор Санкт-Петербурга29.12, 11:57
- Кукольный формат привезет «Пиковую даму» в Псков29.12, 11:56
- На концерт «Джаз объединяет континенты» приглашают псковичей29.12, 11:55
Лидеры обсуждений
- Победителей конкурса «Псковской правды» пригласят на Губернаторскую ёлку
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов вошли в число претендентов на премию «Народное признание»
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- Полицейский из Усвят претендует на «Народное признание» в номинации «Защита»
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- Скончался лидер псковских коммунистов Александр Рогов