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Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю

11 Января 2017 - 15:45
Главная → Хроника дня → Спасибо доктору!
В редакцию часто звонят и пишут жители всей Псковской области с медицинскими новостями. Одни рассказывают о том, как внимательно осматривал фельдшер со «скорой», другие благодарят врача за успешную операцию, третьи хотят сказать теплые слова в адрес медсестры, легкая рука которой облегчила боль. Кому-то понравилась аккуратная и вежливая санитарка, кто-то благодарен акушерке за легкие роды. Мы решили открыть для них специальную рубрику. Мы знаем, что с проблемами и недовольствами люди могут жить очень долго, а желание отблагодарить кого-то улетучивается очень быстро.

Каждый доктор и фельдшер, каждая медсестра и санитарка заслуживают уважения, спасая сотни жизней, принося больным облегчение. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала всех звеньев, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевает белый халат и заступает на смену, самоотверженно совершают профессиональный подвиг.

Наши читатели на прошлой неделе уже заметили в медицинских учреждениях области объявления с номером телефона редакции, позвонив по которому вы можете оставить свое спасибо.

Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефон и сказать «Спасибо».
 

Конкретно

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и оставляйте благодарность своим медикам.
 
Комментарии: 10
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Комментарии

НИНА
15 Декабря 2015 - 17:34
Спасибо Егоровой Елене Викторовне и всем работникам гинекологического отд. городской б-цы!!!!!!
петр
16 Декабря 2015 - 16:55
про подвиг громко, проблема в другом: мало профессионалов в медицине, неравнодушных, любящих свою профессию
Анонимный
24 Декабря 2015 - 23:17
Спасибо Васильеву Николаю Валентиновичу - хирургу городской больницы!
ОЛЬГА
07 Января 2016 - 15:39
СПАСИБО КАРДИОЛОГУ ИЗ 1 ПОЛИКЛИНИКИ! В 2005 ГОДУ ОБРАЩАЛАСЬ И ДО СИХ ПОР ПОМНЮ ЕЕ ДОБРОТУ , ЧУТКОСТЬ,ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!!!К СОЖАЛЕНИЮ ФАМИЛИЮ ВОТ ТОЧНО НЕ ПОМНЮ...ТАК БЫЛО ДАВНО...КРУТИТСЯ В ГОЛОВЕ- МАНЖИЕВА !!! ТЕПЕРЬ Я СМЕНИЛА АДРЕС И ПРИХОДИТСЯ ХОДИТЬ В 3 П-КУ .... БОЛЬШЕ НЕ ВСТРЕЧАЛА ТАКИХ ВРАЧЕЙ!!!
Анна
07 Января 2016 - 16:45
Хочу отметить особым вниманием и уважением врача псковского роддома Баранова С.П. и акушерку Сенину Т.В.! Спасибо им за отличную работу и помощь в появлении на свет моего третьего сына :-) !
А также отмечу и замечательного педиатра Агапову С.В.из детской поликлиники на Шестака.
елена
06 Февраля 2016 - 23:35
низкий поклон доктору Емельяновой И.П.!Профессионализм,доброта и бесконечная чуткость по отношению к пациентам!Яркий представитель того поколения врачей,которое ставит во главу угла здоровье пациента,порой,в ущерб своему здоровью.Желаю долгих лет,здоровья и радости в работе.Очень надеюсь,что руководство отметит своего работника.
ольга
13 Февраля 2016 - 14:32
спасибо ирине петровне-моему участковому врачу (поликлиника 1)за терпение и понимание!долгих лет жизни и взаимоуважения со стороны пациентов и администрации!
Анонимный
15 Февраля 2016 - 17:30
ХОЧЕТСЯ ОСОБЕННО ОТМЕТИТЬ ВРАЧА ОНКОДИСПАНСЕРА КРИВЦОВУ АЛИЕТТУ РУСТЕМБЕКОВНУ ЗА ЕЁ ВНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.ЭТО ТОТ ДОКТОР С КОТОРЫМ ДЕЛИШЬСЯ СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ,ЗНАЯ ЧТО В ОТВЕТ ПОЛУЧИШЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ И КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ.СПАСИБО ДОКТОР! ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЬШОГО СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ.С УВАЖЕНИЕМ ЖУКОВА.Т.И.15.02.2016 Г.
Короткова и. в.
17 Марта 2016 - 13:47
От всей души спасибо хирургу горбольнице Сивачеву Е.В.за прффенализм и чуткость.
марина
08 Июня 2016 - 09:53
спасибо доктору Вецкому Владимиру Владимировичу за профессионализм.внимание к пациентам.Здоровья ему и его семье!
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