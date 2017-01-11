Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю

В редакцию часто звонят и пишут жители всей Псковской области с медицинскими новостями. Одни рассказывают о том, как внимательно осматривал фельдшер со «скорой», другие благодарят врача за успешную операцию, третьи хотят сказать теплые слова в адрес медсестры, легкая рука которой облегчила боль. Кому-то понравилась аккуратная и вежливая санитарка, кто-то благодарен акушерке за легкие роды. Мы решили открыть для них специальную рубрику. Мы знаем, что с проблемами и недовольствами люди могут жить очень долго, а желание отблагодарить кого-то улетучивается очень быстро.



Каждый доктор и фельдшер, каждая медсестра и санитарка заслуживают уважения, спасая сотни жизней, принося больным облегчение. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала всех звеньев, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевает белый халат и заступает на смену, самоотверженно совершают профессиональный подвиг.



Наши читатели на прошлой неделе уже заметили в медицинских учреждениях области объявления с номером телефона редакции, позвонив по которому вы можете оставить свое спасибо.



Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефон и сказать «Спасибо».

Конкретно Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и оставляйте благодарность своим медикам.

