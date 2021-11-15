Второй этап операции «Дети России – 2021» стартовал в Псковской области

с 15 по 24 ноября в Псковской области проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель операции – предупреждение распространения наркомании молодежи и несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения подростков в связанную с незаконным оборотом наркотиков деятельность и информирование об ответственности за участие в обороте наркотиков.

Полицейские проведут лекции и беседы в образовательных учреждениях региона, встречи с детьми из группы риска, а также рейды по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних. Пройдет акция «Наш выбор – жизнь», которая будет направлена на повышение престижа здорового образа жизни среди молодых людей.

Сотрудники полиции совместно с волонтерами антинаркотического движения Псковской области в организуют «Вконтакте» онлайн-викторину «Здоровый образ жизни – это личный успех каждого!».



