Культурные QR-коды обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online» 15 ноября

15 ноября в 09.00 в формате прямого эфира выйдет третий выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В новом выпуске ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев вновь в неформальном разговоре обсудят самые ожидаемые и необычные события в Псковской области на предстоящей неделе. Особое внимание будет уделено теме креатива в бизнесе и культурным QR-кодам в период антиковидных ограничений.

Гостями третьего прямого эфира видеопроекта ПАИ станут председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

«Псковский телеграм Online» выходит на Youtube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», в Telegram-канале «Псковские новости».