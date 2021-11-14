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Общество / Здоровье

Более тысячи псковичей вакцинировались от коронавируса за сутки

14 ноября 2021 года, 14:15

За прошедшие сутки, 13 ноября, 1 тыс. 597 псковичей привились вакциной от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Более тысячи псковичей вакцинировались от коронавируса за сутки

Фото: Арсений Тимашов

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 844 человека (всего 225 тыс. 642). Полный курс вакцинации прошли 648 жителей региона (всего 209 тыс. 494). Ревакцинировались от коронавируса 105 псковичей (всего 16 тыс. 425).

В настоящее время в Псковской области израсходовано 85,1% поступившей вакцины.

«Во всех муниципалитетах вакцина есть в достаточном количестве. Записывайтесь на прививку, чтобы защитить свое здоровье», – отметил Михаил Ведерников.

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