«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышла телепрограмма «Страна чудес» о Пскове

«Любуемся Псковом, какой большой город, точно Париж. Весь обнесен стенами, за ними красуются церкви, словно густой лес», – этими словами секретаря польского короля ведущая программы «Страна чудес» Ирина Бажанова начала новый выпуск, посвященный Пскову. Программа вышла в эфир 14 ноября на телеканале «ТВ-Центр».

«О славном воинском прошлом в Пскове туристу невозможно забыть ни на минуту. Повсюду в центре величественные стены оборонительных сооружений из кирпича и белого известняка, придающие русскому городу вид европейский. Впрочем, до Европы из Пскова всего-то час езды», – рассказала Ирина Бажанова.

По словам ведущей, сегодняшний Псков похож на огромную декорацию: белые храмы, яркая зелень, идиллический пейзаж. И это несмотря на то, что еще на рубеже XXI века его вид был «мягко говоря поношенный». «Не мудрено, что кинематографисты слетаются сюда, как пчелы на мед», – добавила она.

Ирина Бажанова также отметила, что в настоящее время с трудом верится, что опрятный Псков почти 80 лет назад страшно пострадал в Великой Отечественной войне. «Меня что удивляет, вроде бы город был разрушен во Вторую мировую войну, а так много архитектуры, видимо, XIX века сохранилось», – поделилась ведущая.