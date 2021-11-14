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Досуг / Погода

До 6 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 14 ноября

14 ноября 2021 года, 10:20

14 ноября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +1…+6 градусов и похолодает до -3…+2 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

До 6 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 14 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 14 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня по региону пойдут небольшие дожди. Ветер северных направлений слабый.

В Пскове существенных осадков не прогнозируется. Воздух в дневное время прогреется до +4…+6 градусов. Ночью похолодает до -1…+1 градуса.

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