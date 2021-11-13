О реализации нацпроектов в Псковской области рассказали на канале «Россия 24»

13 ноября на телеканале «Россия 24» в эфир вышел сюжет «Деловое путешествие», в котором рассказали, как реализуются национальные проекты в Псковской области.

Глава региона Михаил Ведерников подчеркнул, что область третий год находится в «зелёной зоне» по реализации национальных проектов. По его словам, если регион работает, то может рассчитывать на дополнительное финансирования из федерального центра. Так, Псковская область регулярно получает данную поддержку.

В выпуске журналист «России 24» пообщался с руководителем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым, который рассказал о ремонтных работах дорог в области и показал некоторые объекты.

Владелец сети кафе «Миша» Михаил Пасько рассказал о своем опыте участия в программах поддержки малого бизнеса.

В эфир также попали кадры из Великих Лук, съемки проходили на предприятиях технопарка «Электрополис». По словам Михаила Ведерникова, при появлении в регионе нового инвестора, с ним сразу обсуждается вопрос о количестве рабочих мест, которые будут открыто, и о том, какие специалисты необходимы. Для решения вопроса о подготовке кадров на встречи с инвесторами приглашается ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

В сюжете затронули развитие сфер образования и здравоохранения, строительство новых школ и социального городка.

Глава Псковской области напомнил, что региону выделили полмиллиарда рублей. На них закупят новое медицинское оборудование для 20 учреждений здравоохранения.