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Политика

Губернатор поблагодарил псковичей за участие в переписи населения

13 ноября 2021 года, 13:54

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех жителей Псковской области, которые приняли участие в Всероссийской переписи населения, в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. Глава региона также напомнил, что перепись заканчивается 14 ноября.

Губернатор поблагодарил псковичей за участие в переписи населения

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

«Данные переписи будут использоваться при принятии практически каждого значимого решения. Например, при планировании новых детских садов и школ, мест для строительства ФАПов, расчёте финансирования и нфинансовой помощи для региона, районов и деревень, развитии мобильной сотовой связи», – сообщил Михаил Ведерников, дополнив, что в итоге могут произойти и более глобальные изменения.

Так, по словам главы региона, по итогам прошлой переписи обнаружилась проблема сокращения населения в сельской местности, что привело к созданию таких программ, как сельская ипотека, «земский доктор», усиленная газификация и др.

«Если вы ещё не приняли участие в кампании, – уделите ей 15 минут на выходных. Это можно сделать быстро и удобно на портале «Госуслуги»», – призвал губернатор.

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