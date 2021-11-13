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Происшествия

Сокрытие АЧС в Псковской области стало следствием подмены документов реализатором

13 ноября 2021 года, 13:42

Инцидент с сокрытием АЧС в Псковской  стал следствием подмены документов реализатором. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Сокрытие АЧС в Псковской области стало следствием подмены документов реализатором

Фото: Дарья Хваткова

«И скорее всего произошло это за пределами Псковской области. Сомнительную свинину маскировали под продукцию известных свинокомплексов, в том числе и псковского», – сообщил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, если бы не вспышка АЧС, данный факт ещё долгое время мог не привлекать внимания. Но по итогу целый ряд производителей столкнулся с такими же обвинениями, как и Псковская область.

В обстоятельства случившегося продолжают разбираться.

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