Сокрытие АЧС в Псковской области стало следствием подмены документов реализатором

Инцидент с сокрытием АЧС в Псковской стал следствием подмены документов реализатором. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

«И скорее всего произошло это за пределами Псковской области. Сомнительную свинину маскировали под продукцию известных свинокомплексов, в том числе и псковского», – сообщил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, если бы не вспышка АЧС, данный факт ещё долгое время мог не привлекать внимания. Но по итогу целый ряд производителей столкнулся с такими же обвинениями, как и Псковская область.

В обстоятельства случившегося продолжают разбираться.