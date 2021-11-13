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Экономика / Сельское хозяйство

Модернизацию ветеринарной службы продолжат в Псковской области

13 ноября 2021 года, 13:33

Решение о продолжении системной модернизации нашей ветеринарной службы приняли на выездное совещание представителей Минсельхоза и Россельхознадзора. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. Первоочередные меры примут до конца этого года.

Модернизацию ветеринарной службы продолжат в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Глава региона обсудил с коллегами вопросы развития агропромышленного сектора, модернизации ветеринарной службы, а также план ликвидации последствий АЧС в Псковской области. Во время совещания разработали план действий и начали его реализацию.

Область докупит автотранспорт. Также обновят запас санитарных дезинфицирующих средств. В настоящий момент формируются допмероприятия соответствующей подпрограммы на 2022-2024 годы, где учтут все наиболее важные позиции.

«Это позволит нам увереннее противостоять вызовам АЧС, которые в условиях приграничного региона будут актуальными ещё долгое время», – объяснил Михаил Ведерников.


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