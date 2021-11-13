Губернатор ответил на самые популярные вопросы псковичей о QR-кодах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на самые популярные вопросы о системе QR-кодов в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

На обращение родителей о том, что делать в ситуации, если без QR-кода их не допускают в здания спортивных секций, чтобы переодеть маленьких детей, губернатор ответил, что лучшим вариантом будет вакцинироваться.

«Могу уже на своём опыте сказать, что эта процедура ничем не отличается от прививки против гриппа. Первые сутки чувствовалась ломота в теле и лёгкая слабость, но всё это быстро прошло без каких-либо последствий. Поэтому не переживайте, и смело делайте прививку», –рассказал глава региона. Он также добавил, что в ином случае придется ждать улучшения эпидемиологической обстановки, когда действующие ограничений смогут быть скорректированы.

Заведения общественного питания попросили сказать, какой документ нужно показывать вместе с QR-кодом.

Как сообщил Михаилл Ведерников, нужно показывать документ, удостоверяющий личность. «Согласно действующему законодательству, таким документом является паспорт или военный билет. Их необходимо предъявлять вместе с QR-кодом или справкой о вакцинации», – рассказал губернатор.

Можно ли пользоваться справкой о зарубежной прививке или иностранным QR-кодом?

«На сегодняшний день зарубежные прививки в России не сертифицированы», – пояснил Ведерников.

Что делать военным при отсутствии QR-кодов, когда сама прививка сделана?

Губернатор Псковской области сообщил, что обратился к министру оборону с просьбой урегулировать этот вопрос. «Но насколько я знаю, сейчас уже началась ревакцинация, к которой Минобороны решило все проблемы в части формирования QR-кодов. Поэтому после ревакцинации всё должно работать корректно», – уточнил Михаил Ведерников.

Что делать людям с медотводом? Когда он станет основанием для выдачи QR-кода?

По словам главы региона, этот вопрос является непростым, и быстрого решения в этом случае ждать нельзя. «Для этого нужно принять целый комплекс мер, предусматривающий защиту не только людей с медотводом, но и всех окружающих», – подчеркнул губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, данным вопросом уже занимаются на уровне федерального Правительства, однако окончательного решения в ближайшие месяцы ждать не стоит. «Думаю, оно будет в следующем году и не раньше начала февраля», – предположил губернатор.

«До тех пор допуск во все учреждения будет по QR-коду по вакцинации или по факту выздоровления от COVID. Остальным придётся систематически делать ПЦР-тесты», – объяснил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул что такая мера обеспечивает необходимый уровень безопасности для окружающих, однако он понимает что она вызывает большой дискомфорт для людей с медотводом. «Понимание проблемы есть, и ей уже занимаются, но в этой части придётся потерпеть», – сказал губернатор.