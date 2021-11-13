295 новых случаев заражения ковидом зафиксировано в Псковской области за 12 ноября

За прошедший день, 12 ноября, в Псковской области коронавирусом заболели еще 295 жителей региона. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

«Эпидситуация остается крайне напряженной, тенденции к снижению уровня заболеваемости пока нет», – написал глава региона.

В Пскове (всего 20 тыс. 718) заболел 81 человек, Великих Луках (всего 10 тыс. 39) – 37.

В Псковском (всего 5 тыс. 84) районе ковидом заразились 44 человека, в Дновском (всего 439) – 14. По 12 новых случаев зафиксировали в Великолукском (всего 1 тыс. 633), Опочецком (всего 1 тыс. 853) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 716) районах. В Невельском (всего 2 тыс. 555) районе заболели 10 человек. По восемь подтвержденных случаев диагностировали в Дедовичском (всего 1 тыс. 565), Печорском (всего 1 тыс. 319) и Струго-Красненском (всего 908) районах, по шесть – в Пыталовском (всего 669), Островском (всего 2 тыс. 688), Бежаницком (всего 642), Локнянском (всего 435) и Гдовском (всего 1 тыс. 8) районах. В Плюсском (всего 1 тыс. 50) и Усвятском (всего 403) районах заболели по пять человек. В Порховском (всего 1 тыс. 850) районе зафиксировано четыре новых случая, в Пустошкинском (всего 607) – 2. В Себежском (всего 1 тыс. 295), Красногородском (всего 651) и Куньинском (всего 559) заболели по одному человеку.

За время пандемии проведено 630 тыс. 897 исследований, из которых 2 тыс. 82 за последние сутки. Всего подтвержденных случаев заражения ковидом насчитывается 61 тыс. 808. Выздоровело 53 тыс. 89, в частности 201 за 12 ноября. Скончались 973.