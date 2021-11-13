Более 1,9 тысяч человек привились первым компонентом вакцины за 12 ноября

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от ковида привились 1 тыс. 903 человека (всего 224 тыс. 798). Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
За прошедшие сутки, 12 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от ковида привились 1 тыс. 903 человека (всего 224 тыс. 798). Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Полностью прошли курс вакцинации 1 тыс. 413 жителей Псковской области (всего 208 тыс. 846). Ревакцинировались за минувший день 333 псковича (всего 16 тыс. 320).
Расход поступившей вакцины от коронавируса в Псковской области составляет 84,7%.
«Система QR-кодов продолжает расширяться, Правительство РФ внесло соответствующий законопроект в Государственную Думу. Записывайтесь на прививку», – призвал губернатор.