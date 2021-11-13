До 6 градусов тепла ожидается в Псковской области 13 ноября

13 ноября в Псковской области днем воздух прогреется до +1...+6 градусов, ночью будет от -3 до +2 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет северных направлений: ночью умеренный, днем слабый.

В Пскове день пройдёт без существенных осадков. Температура днем будет от +3 до +5, ночью – от -1 до +1.

В Великих Луках также без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +4...+6, ночью похолодает до 0...-2.