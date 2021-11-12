С 16 по 21 ноября движение транспорта закроют на улице Кузбазсской дивизии в Пскове

С 8:00 16 ноября до 24:00 21 ноября участок улицы Кузбасской дивизии в районе кругового движения на пересечении с улицей Никольской будет закрыт для движения автомобилей. Об этом «Псковской праве» сообщили в пресс-службе администрации города.
С 8:00 16 ноября до 24:00 21 ноября участок улицы Кузбасской дивизии в районе кругового движения на пересечении с улицей Никольской будет закрыт для движения автомобилей. Об этом «Псковской праве» сообщили в пресс-службе администрации города.
Рабочие будут проводить ремонтные работы по реконструкции улицы Кузбасской дивизии. В качестве объездов водидели могут использовать улицы Никольская, Коммунальная и Владимирская.
Реконструкция улицы Кузбасской дивизии проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок завершения 1-го пускового комплекса – 1 декабря 2022 года.