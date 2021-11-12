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Досуг / Погода

До +6 градусов ожидается в Псковской области 13 ноября

12 ноября 2021 года, 17:39

13 ноября в Псковской области температура днем будет от +1 до +6 градусов, ночью – от -2 до +3 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +6 градусов ожидается в Псковской области 13 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое.

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