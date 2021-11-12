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Общество

Основные работы по ремонту завершили в семи дворах Пскова

12 ноября 2021 года, 17:07

В семи дворах Пскова завершили основные работы по ремонту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Основные работы по ремонту завершили в семи дворах Пскова

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Ремонтные работы дворовых территорий многоквартирных домов проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» благоустроила территории у домов № 26б и 6 по улице Розы Люксембург, у дома № 8 по улице Чехова, у дома № 20а по улице Красноармейской.

Основные работы по ремонту завершили в семи дворах Пскова

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Подрядная организация ООО «Дорожник-2010» выполнила ремонтные работы у домов № 62, 66 по улице Леона Поземского и у дома № 2 по улице Алексея Алехина.

Три подрядные организации в Пскове всего ремонтируют 23 двора. Срок завершения всех работ назначен на 30 ноября.

Заказчиком работ выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова.

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