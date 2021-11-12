Основные работы по ремонту завершили в семи дворах Пскова

В семи дворах Пскова завершили основные работы по ремонту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.



Ремонтные работы дворовых территорий многоквартирных домов проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» благоустроила территории у домов № 26б и 6 по улице Розы Люксембург, у дома № 8 по улице Чехова, у дома № 20а по улице Красноармейской.