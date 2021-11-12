Более 275 млн получат дополнительно сельхозпроизводители Псковской области

Министерство сельского хозяйства РФ выделило дополнительные средства в размере более 275 млн рублей на поддержку деятельности агропромышленного комплекса Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Средства поступят в четвертом квартале 2021 года.

Свыше 180 млн рублей из них направят на софинансирование мероприятий по модернизации объектов агропромышленного комплекса. Около 90 млн рублей предназначены на поддержку деятельности производств, осуществляющих разведение и содержание молочного крупного рогатого скота. И свыше 6 млн рублей получат производящие и реализующие зерновые культуры аграрии.