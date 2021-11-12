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Общество / Жизнь замечательных людей

750 вызовов ежедневно совершают машины скорой помощи в Псковской области

12 ноября 2021 года, 15:43

Каждый день машины скорой помощи Псковской области совершают 750 вызовов, что составляет в полтора раза больше обычных, плановых показателей.

И это медики констатируют небольшой спад напряженности. Буквально еще две недели назад количество вызовов составляло порядка 900 в сутки.

На каждую бригаду в Пскове приходится в среднем 20 пациентов за смену. В пандемию коронавируса скорая работает на пределе возможностей.

В видео медики рассказали о том, какие риски есть у этой профессии и что представляет из себя работа в скорой помощи изнутри.

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