Главная новогодняя ёлка в Пскове будет искусственной

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин рассказал, что главная новогодняя ёлка в Пскове будет аналогичной прошлогодней. Об этом он сообщил в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте. Искусственное дерево разместят на Октябрьской площади.

И. п. главы администрации Пскова также поделился, что планируется украсить Детский парк. «Будем стараться сделать его максимально красочным, максимально привлекательным», – подчеркнул Борис Елкин.

Работа по украшению города ведется с Управлением культуры и главным архитектором Псковской области. По словам и. п. главы администрации города, украшать будут места, которые популярны у жителей Пскова.

Также, как сообщил Борис Елкин, на Новый год планируется салют, сейчас готовится закупка.

«Надеюсь, что никакие коронавирусные ограничения не будут этому препятствовать», – делится и. п. главы администрации Пскова.