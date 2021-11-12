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Общество

Главная новогодняя ёлка в Пскове будет искусственной

12 ноября 2021 года, 14:22

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин рассказал, что главная новогодняя ёлка в Пскове будет аналогичной прошлогодней. Об этом он сообщил в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте. Искусственное дерево разместят на Октябрьской площади.

Главная новогодняя ёлка в Пскове будет искусственной

Фото: Андрей Степанов

И. п. главы администрации Пскова также поделился, что планируется украсить Детский парк. «Будем стараться сделать его максимально красочным, максимально привлекательным», – подчеркнул Борис Елкин.

Работа по украшению города ведется с Управлением культуры и главным архитектором Псковской области. По словам и. п. главы администрации города, украшать будут места, которые популярны у жителей Пскова.

Также, как сообщил Борис Елкин, на Новый год планируется салют, сейчас готовится закупка.

«Надеюсь, что никакие коронавирусные ограничения не будут этому препятствовать», – делится и. п. главы администрации Пскова.

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