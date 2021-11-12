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Досуг / Погода

В ближайшие выходные в Псковской области ожидается солнечная погода

12 ноября 2021 года, 13:44

13 и 14 ноября в Псковской области ожидается комфортная солнечная погода для этого времени года. Об этом сообщает «АиФ-Псков».

В ближайшие выходные в Псковской области ожидается солнечная погода

По словам начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, в ближайшие выходные в ночное время температура воздуха будет держаться на отметке -2...+3 градуса. Днем воздух будет прогреваться до +1...+6 градусов.

«Осадки небольшие. Погода будет с прояснениями, то есть ожидается солнышко. Ветер северный, но слабый», – отметила Тала Нещадимова.

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