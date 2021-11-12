В ближайшие выходные в Псковской области ожидается солнечная погода

13 и 14 ноября в Псковской области ожидается комфортная солнечная погода для этого времени года. Об этом сообщает «АиФ-Псков».

По словам начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, в ближайшие выходные в ночное время температура воздуха будет держаться на отметке -2...+3 градуса. Днем воздух будет прогреваться до +1...+6 градусов.

«Осадки небольшие. Погода будет с прояснениями, то есть ожидается солнышко. Ветер северный, но слабый», – отметила Тала Нещадимова.