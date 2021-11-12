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Общество

Разработку Минобороны внедрили в Псковской инфекционной больнице

12 ноября 2021 года, 13:10

О том, для чего в палатах Псковской областной инфекционной больницы используется разработка Министерства обороны РФ, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы.

Разработку Минобороны внедрили в Псковской инфекционной больнице

Специальные часы, разработанные Минобороны, являются прибором, синхронизированным с другими системами инфекционной больницы. На данный момент ими активно пользуются в пульмонологии. Часы, являющиеся дублирующей системой, кладут тем пациентам, которым тяжело дотянуться до пульта над головой. Когда больные нажимают две кнопки, сигнал немедленно поступает на пост дежурной медицинской сестре, и персонал отправляется в бокс на помощь.

«А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы – совместный проект Псковского агентства информации и Псковской областной инфекционной больницы. Ранее стало известно, как в медучреждении работает система палатной сигнализации и для чего используется вызывная панель.

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