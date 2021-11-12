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Культура / Театр

В шорт-лист национальной премии «Онегин» впервые вошла опера Псковской областной филармонии

12 ноября 2021 года, 12:53

Проект Псковской областной филармонии, опера «Евгений Онегин», впервые вошел в шорт-лист национальной премии «Онегин», получив диплом номинанта. Об этом в Instagram-аккаунте филармонии сообщила директор учреждения Елизавета Барышникова.

В шорт-лист национальной премии «Онегин» впервые вошла опера Псковской областной филармонии

«Большая честь для нас попасть в шорт-лист национальной премии «Онегин» с нашим проектом, оперой «Евгений Онегин», которую мы показывали в Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Передаем привет и поздравляем маэстро. Передаем привет всей нашей команде, вы классные, в следующий раз будем побеждать», – отметила директор филармонии.

В июне этого года постановкой оперы «Евгений онегин» на сцене Псковской областной филармонии были открыты Дни пушкинской поэзии и русской культуры – 2021. Популярная русская опера впервые прозвучала на псковских подмостках в новой версии, где в главных ролях выступили Евгений Онегин и сам роман А.С. Пушкина. Актеры в процессе постановки перевоплощались в известных героев, которые читали роман.

Над постановкой оперы «Евгений Онегин» работал коллектив из представителей Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и творческого Санкт-Петербурга под руководством главного дирижера и художественного руководителя Николая Хондзинского.

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