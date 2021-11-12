Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские археологи обнаружили миниатюрный железный топорик

12 ноября 2021 года, 12:05

Псковские археологи во время раскопок обнаружили миниатюрный железный топорик. Фотографиями этой находкой в своем Instagram-аккаунте поделился Археологический центр Псковской области.

Псковские археологи обнаружили миниатюрный железный топорик

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области
Псковские археологи обнаружили миниатюрный железный топорик

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области

«Пятничная находка - миниатюрный железный топор. Как вы думаете, в чем предназначение такой вещи? Рубить дрова невозможно, использовать как оружие – тоже», – обратились к псковичам археологи.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В шорт-лист национальной премии «Онегин» впервые вошла опера Псковской областной филармонии
Россельхозбанк проведёт большую распродажу товаров на сельскохозяйственном маркетплейсе Своё Фермерство
Освещение на автобусных остановках и пешеходных переходах в этом году установили в 15 населенных пунктах Псковской области
На службу в Росгвардию направлены 14 призывников из Псковской области
Еще 293 жителя Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки
Почти 16 тысяч псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса
До +8 градусов прогнозируется в Псковской области 12 ноября
В декабре Севастопольский ТЮЗ покажет в Пскове спектакль «Нос»
Карантин по АЧС снят на предприятии в Порховском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи