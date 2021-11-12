Псковские археологи обнаружили миниатюрный железный топорик

Псковские археологи во время раскопок обнаружили миниатюрный железный топорик. Фотографиями этой находкой в своем Instagram-аккаунте поделился Археологический центр Псковской области.
Псковские археологи во время раскопок обнаружили миниатюрный железный топорик. Фотографиями этой находкой в своем Instagram-аккаунте поделился Археологический центр Псковской области.
«Пятничная находка - миниатюрный железный топор. Как вы думаете, в чем предназначение такой вещи? Рубить дрова невозможно, использовать как оружие – тоже», – обратились к псковичам археологи.