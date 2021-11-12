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Общество

На службу в Росгвардию направлены 14 призывников из Псковской области

12 ноября 2021 года, 10:38

На службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии направлены 14 призывников из Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На службу в Росгвардию направлены 14 призывников из Псковской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Перед отправкой в воинские части призывники прошли тщательный отбор, который состоял не только из профессионально-психологического тестирования и оценки состояния здоровья, но и изучения биографических данных молодых людей.

Призывникам, которые были направлены на службу в Росгвардию, в военкомате была выдана форма образца «Мох», представляющая собой усовершенствованное по дизайну и составу ткани обмундирование. Она была разработана с учетом всех пожеланий ведомства.

Всего из региона на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии направят более 50 молодых людей. В этом году призыв в Псковской области проходит в противоэпидемических условиях. На сборных пунктах военных комиссариатов региона юноши сдали ПЦР-тесты на наличие коронавируса.

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