Почти 16 тысяч псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса

15 тыс. 987 жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 11 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 726 человек (всего 222 тыс. 895). Полностью прошли курс вакцинации 1 тыс. 588 псковичей (всего 207 тыс. 433). Ревакцинировались за минувший день 321 житель региона (всего 15 тыс. 987).

Расход поступившей вакцины от коронавируса в Псковской области составляет 84,1%.

«Очевидно, что QR-коды с нами останутся надолго. Чтобы не ограничивать себя дополнительно в социальной активности, каждому необходимо вакцинироваться», – подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников.