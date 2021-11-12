До +8 градусов прогнозируется в Псковской области 12 ноября

12 ноября по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +3...+8 градусов и -1...+3 градуса — в ночное время. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, 12 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове дождей не ожидается. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +5...+7 градусов. Ночью похолодает до +1...+3 градусов.

В Великих Луках пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +4...+6 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 0...+2 градуса.