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Досуг / Погода

До +8 градусов прогнозируется в Псковской области 12 ноября

12 ноября 2021 года, 09:16

12 ноября по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +3...+8 градусов и -1...+3 градуса — в ночное время. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +8 градусов прогнозируется в Псковской области 12 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу синоптиков, 12 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове дождей не ожидается. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +5...+7 градусов. Ночью похолодает до +1...+3 градусов.

В Великих Луках пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +4...+6 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 0...+2 градуса.

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