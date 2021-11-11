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Происшествия

Карантин по АЧС снят на предприятии в Порховском районе

11 ноября 2021 года, 19:33

На участке репродукции и откорма свиней «Шелонский» сельхозпредприятия «ПсковАгроИнвест» в деревне Полоное Порховского района сняли карантин по АЧС. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Соответствующий Указ подписал губернатор Михаилом Ведерниковым.

Карантин по АЧС снят на предприятии в Порховском районе

Фото: Дарья Хваткова

Карантинные мероприятия сняли как с эпизоотического очага, так и с территорий угрожаемой зоны и зоны наблюдения.

Часть ограничений продолжает реализовываться: запрещено осуществлять реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения и вывозить без термической обработки свиней, продукты убоя свиней и продукты их переработки  за пределы территории зоны наблюдения.

Текст Указа можно найти на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.

Вопросы по стабилизации ситуации, связанной с распространением в Псковской области АЧС, недавно рассмотрели в рамках межведомственного рабочего совещания с участием представителей администрации Псковской области, Минсельхоза и Россельхознадзора. Проводятся работы по снижению численности дикого кабана и созданию буферных зон вокруг свиноводческих предприятий.

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