До +9 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 12 ноября

12 ноября по Псковской области температура днем будет от +4 до +9 градусов, ночью – от +0 до +5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
12 ноября по Псковской области температура днем будет от +4 до +9 градусов, ночью – от +0 до +5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 ноября по Псковской области ожидается облачная погода и небольшие дожди. Ночью – местами умеренные.
Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду
Атмосферное давление низкое.