Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Схему подключения общественных туалетов к центральной канализации разработают в Пскове

11 ноября 2021 года, 17:33

И. п. главы администрации Борис Елкин поручил профильным управлениям и подведомственным предприятиям разработать схему подключения общественных туалетов к центральной канализации Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Схему подключения общественных туалетов к центральной канализации разработают в Пскове

Фото администрации города Пскова

11 ноября Борис Елкин провел совещание по вопросу работы общественных туалетов в городе. Проблемами в работе модульных туалетов являются: быстрый выход из строя насосов и оборудования, отсутствие подключения к центральной системе, нерабочее состояние программного обеспечения, отсутствие технической возможности эксплуатации в зимнее время года и др.

На совещании было решено провести инвентаризацию, решить вопросы обслуживания, рассчитать потребность в ремонте и замене программного обеспечения.

«Будем поэтапно решать эту проблему», – подчеркнул Елкин.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Карантин по АЧС снят на предприятии в Порховском районе
До +9 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 12 ноября
17 и 24 ноября будут отменены два пригородных поезда в Псковской области
Вопросы социального партнерства обсудили профсоюзы с главой Порховского района
Прошла приемка сквера на площади Ленина в Пскове после ремонта
Псковичи приняли участие во всемирных соревнованиях по триатлону в Турции
Псковский тренер школы «Олимп» назвала оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием
16 тайников с сигаретами, вывозимыми в Латвию, обнаружили за 2021 год
Затопленный немцами танк рассчитывают найти поисковики в болоте в Пыталовском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи