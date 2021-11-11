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Общество

Прошла приемка сквера на площади Ленина в Пскове после ремонта

11 ноября 2021 года, 16:53

В Пскове состоялась приемка сквера на площади Ленина в Пскове после ремонта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Прошла приемка сквера на площади Ленина в Пскове после ремонта

Фото: Администрация города Пскова

Благоустройство сквера прошло по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Подрядная организация ООО «СтройРегион» обновила в парке тротуарную плитку и дорожную одежду, поставила более сотни скамеек и лавочек, а также установила урны и велопарки.

Прошла приемка сквера на площади Ленина в Пскове после ремонта

Фото: Администрация города Пскова

Общественную организацию теперь освещают более 50 светодиодных светильников. Рабочие посеяли газон, посадили около 150 деревьев и кустарников, в число которых вошли клен, кизильник, сирень и голубая ель.

Заказчиком работ выступило Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Окончание работ было заявлено на 31 августа 2021 года, но в связи с погодными условиями весной, задержками поставок малых архитектурных форм и саженцев срок сдачи объекта сдвинули. В связи с нарушением условий контракта к подрядной организации будут применены штрафные санкции.

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Комментарии

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Бабулечка
18:04 11.11.2021

На вокзале приличнее,чем в центре города.

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