Прошла приемка сквера на площади Ленина в Пскове после ремонта

В Пскове состоялась приемка сквера на площади Ленина в Пскове после ремонта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядная организация ООО «СтройРегион» обновила в парке тротуарную плитку и дорожную одежду, поставила более сотни скамеек и лавочек, а также установила урны и велопарки.

Благоустройство сквера прошло по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Общественную организацию теперь освещают более 50 светодиодных светильников. Рабочие посеяли газон, посадили около 150 деревьев и кустарников, в число которых вошли клен, кизильник, сирень и голубая ель.

Заказчиком работ выступило Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Окончание работ было заявлено на 31 августа 2021 года, но в связи с погодными условиями весной, задержками поставок малых архитектурных форм и саженцев срок сдачи объекта сдвинули. В связи с нарушением условий контракта к подрядной организации будут применены штрафные санкции.