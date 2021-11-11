Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Затопленный немцами танк рассчитывают найти поисковики в болоте в Пыталовском районе

11 ноября 2021 года, 15:12

В Пыталовском районе в одном из болот начинаются поиски танка, который, по легенде, был затоплен немцами в 1944 году. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил  руководитель отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

Он рассказал, что по воспоминаниям местных жителей, захватчики обустроили аэродром и на его охране стоял танк. Только не известно, был это танк немецкий или советский, захваченный фашистами.

Ещё одна легенда гласит, что в 1944 году, когда советские войска пошли в наступление, немцы, по одним данным, тащили этот танк, по другим, ехали на нём, и в конечном итоге утопили машину в болоте.

«Наши товарищи несколько раз ездили, осматривали болото, но это было 20 лет назад, 15 лет назад», - отметил Дмитрий Ершов. Теперь же у поисковиков появился проводник — местный житель, которому в детстве бабушка рассказывала историю о танке и показывала место, где он может находиться.

«Мы уже совершили несколько выездов, обошли болото, привязали карту местности к немецкой аэрофотосъёмке, чтобы понимать, что и где находилось», - рассказал Дмитрий Ершов. Поисковики намерены продолжить обследование местности уже при помощи техники, как только позволит погода — чтобы выйти в болото, нужны либо заморозки, либо длительное отсутствие дождя.

В этом году в Пыталовском районе из  Кокшинского болота был поднят самолёт Ил-2. Удалось найти и останки экипажа: летчика - младшего лейтенанта Чанкотадзе и стрелка - сержанта Земина. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский тренер школы «Олимп» назвала оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием
16 тайников с сигаретами, вывозимыми в Латвию, обнаружили за 2021 год
Территориальное общественное самоуправление из Дновского района стало призером всероссийского конкурса
О секретах тела расскажет ПАИ в рамках нового видеопроекта
Два аппарата КТ поставят в медучреждения Пскова и Великих Лук
Каждая палата Псковской инфекционной больницы оборудована вызывной панелью
Пользователи Tele2 смогут обменять минуты на смартфон Xiaomi
Спортсменка-легкоатлетка переписалась онлайн быстрее актёров, музыкантов и политиков
37 опор современного освещения установили в деревне Подкрестье Пушкиногорского района

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи