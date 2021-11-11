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Общество

Территориальное общественное самоуправление из Дновского района стало призером всероссийского конкурса

11 ноября 2021 года, 14:27

Территориальное общественное самоуправление «Мое село — моя забота» из деревни Заклинье Дновского района вошел в тройку победителей в номинации «Благоустройство и экология» конкурса «Лучшая практика ТОС». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Территориальное общественное самоуправление из Дновского района стало призером всероссийского конкурса

Фото: Дарья Хваткова

Федеральные эксперты дали высокую оценку реализованному проекту по обустройству и озеленению центра Заклинья.

Представители ТОС принимают активное участие в субботниках и мероприятиях по благоустройству населенного пункта. В этом году на его территории впервые прошел районный праздник местных инициатив «Предлагай! Поддержим!».

Сейчас в области зарегистрировано 242 ТОСа. По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 2019 года на конкурсной основе осуществляется помощь в реализации социально значимых проектов ТОС. Всего за этот период на исполнение проектов было направлено больше 40 млн рублей.

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