Территориальное общественное самоуправление из Дновского района стало призером всероссийского конкурса

Территориальное общественное самоуправление «Мое село — моя забота» из деревни Заклинье Дновского района вошел в тройку победителей в номинации «Благоустройство и экология» конкурса «Лучшая практика ТОС». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Федеральные эксперты дали высокую оценку реализованному проекту по обустройству и озеленению центра Заклинья.

Представители ТОС принимают активное участие в субботниках и мероприятиях по благоустройству населенного пункта. В этом году на его территории впервые прошел районный праздник местных инициатив «Предлагай! Поддержим!».

Сейчас в области зарегистрировано 242 ТОСа. По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 2019 года на конкурсной основе осуществляется помощь в реализации социально значимых проектов ТОС. Всего за этот период на исполнение проектов было направлено больше 40 млн рублей.