Каждая палата Псковской инфекционной больницы оборудована вызывной панелью

О том, зачем нужна вызывная панель в палатах Псковской областной инфекционной больницы, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках нового проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы.

Вызывная панель, являющаяся одним из средств коммуникации медицинского персонала, висит на стене каждого бокса Псковской областной инфекционной больницы. На данный момент индикаторы чаще используются в реанимационных палатах, так как именно в них пациентам необходимо постоянное наблюдение и срочная помощь.

Вызывная панель представляет собой устройство с тремя кнопками различных цветов: зеленого, синего и желтого. Их врач нажимает, входя в палату или выходя из нее. Сигнал поступает на пульт дежурной медсестры, сообщая ей о том, кто в данный момент из медперсонала находится в блоке.

«А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы – совместный проект Псковского агентства информации и Псковской областной инфекционной больницы. Ранее стало известно, как в медучреждении работает система палатной сигнализации.