Почти на 67% исполнены мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках своего участия в Совете при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе сообщил об исполнении бюджета нацпроектов 2021 года в регионе почти на 67%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Уровень исполнения мероприятий нацпректов в Псковской области соответствует средним показателям по Северо-Западному федеральному округу. По каждому направлению оперативно прорабатываем все вопросы. Цель – исполнение мероприятий нацпроектов на уровне не менее 95%», – отметил Михаил Ведерников.

В прошедшем в формате видеоконференцсвязи заседании помимо губернаторов субъектов Северо-Западного федерального округа также принимали участие руководители ряда Министерств РФ, представители общественных организаций и котрольно-надзорных органов.