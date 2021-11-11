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Общество

Почти на 67% исполнены мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области

11 ноября 2021 года, 11:34

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках своего участия в Совете при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе сообщил об исполнении бюджета нацпроектов 2021 года в регионе почти на 67%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Почти на 67% исполнены мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области

Фото: пресс-служба администрации региона

«Уровень исполнения мероприятий нацпректов в Псковской области соответствует средним показателям по Северо-Западному федеральному округу. По каждому направлению оперативно прорабатываем все вопросы. Цель – исполнение мероприятий нацпроектов на уровне не менее 95%», – отметил Михаил Ведерников.

В прошедшем в формате видеоконференцсвязи заседании помимо губернаторов субъектов Северо-Западного федерального округа также принимали участие руководители ряда Министерств РФ, представители общественных организаций и котрольно-надзорных органов.

Почти на 67% исполнены мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области

Фото: пресс-служба администрации региона

По словам полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана, общую ситуацию в округе, несмотря на введенные в регионах ограничения из-за эпидобстановки, удается держать под контролем благодаря не только активному взаимодействию областей с федеральным центром, но и федеральным и региональным мерам поддержки.

В 2021 году в Псковской области объем лимитов, которые предусмотрены на реализацию национальных проектов по 11-ти направлениям, составляет 9,5 млрд рублей.

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