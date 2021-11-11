Почти на 67% исполнены мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках своего участия в Совете при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе сообщил об исполнении бюджета нацпроектов 2021 года в регионе почти на 67%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Фото: пресс-служба администрации региона
«Уровень исполнения мероприятий нацпректов в Псковской области соответствует средним показателям по Северо-Западному федеральному округу. По каждому направлению оперативно прорабатываем все вопросы. Цель – исполнение мероприятий нацпроектов на уровне не менее 95%», – отметил Михаил Ведерников.
В прошедшем в формате видеоконференцсвязи заседании помимо губернаторов субъектов Северо-Западного федерального округа также принимали участие руководители ряда Министерств РФ, представители общественных организаций и котрольно-надзорных органов.
Фото: пресс-служба администрации региона
По словам полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана, общую ситуацию в округе, несмотря на введенные в регионах ограничения из-за эпидобстановки, удается держать под контролем благодаря не только активному взаимодействию областей с федеральным центром, но и федеральным и региональным мерам поддержки.
В 2021 году в Псковской области объем лимитов, которые предусмотрены на реализацию национальных проектов по 11-ти направлениям, составляет 9,5 млрд рублей.