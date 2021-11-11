В Пскове у стадиона «747» обнаружили тело мужчины

Тело 82-летнего мужчины обнаружили возле стадиона «747» в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».
Тело 82-летнего мужчины обнаружили возле стадиона «747» в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».
Сообщение об обнаружении тела мужчины у псковского стадиона «747» на улице Яна Фабрициуса поступило в полицию 08.37 утра. Как отметили очевидцы, мужчина шел на прием к врачу и ему стало плохо. Насильственных признаков смерти при осмотре тела сотрудниками правоохранительных органов обнаружено не было.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.