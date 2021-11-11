В Пскове у стадиона «747» обнаружили тело мужчины

Сообщение об обнаружении тела мужчины у псковского стадиона «747» на улице Яна Фабрициуса поступило в полицию 08.37 утра. Как отметили очевидцы, мужчина шел на прием к врачу и ему стало плохо. Насильственных признаков смерти при осмотре тела сотрудниками правоохранительных органов обнаружено не было.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.