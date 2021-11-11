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Досуг / Погода

До 9 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 11 ноября

11 ноября 2021 года, 09:15

11 ноября в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +4…+ 9 градусов и +1…+5 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 9 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 11 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу синоптиков, 11 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня в регионе пройдут небольшие дожди, местами умеренные. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове в дневное время воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.

В Великих Луках днем температура воздуха будет держаться на отметке +4…+6 градусов. В ночное время похолодает до +1…+3 градусов.

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