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Досуг / Погода

Более трех тысяч псковичей вакцинировались от коронавируса за сутки

11 ноября 2021 года, 08:33

В Псковской области за минувшие сутки, 10 ноября, от коронавируса привились более трех тысяч человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более трех тысяч псковичей вакцинировались от коронавируса за сутки

Фото: Дарья Хваткова

Первым компонентом вакцины от коронавируса за прошедший день привились 1 тыс. 786 псковичей (всего 221 тыс. 169), вторым – 1 тыс. 264 (всего 205 тыс. 854). Ревакцинировались за данный период 354 жителя региона (всего 15 тыс. 666).

В настоящее время в Псковской области израсходовано 83,7% поступившей вакцины от коронавирусной инфекции.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что 10 ноября привился первым компонентом вакцины от COVID-19, и призвал псковичей тоже пройти вакцинацию от коронавируса. «Призываю каждого также защитить свое здоровье и вакцинироваться. Это наша общая приоритетная задача», – обратился глава региона. 

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