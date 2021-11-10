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Общество / Образование

11 школ Псковской области получили доступ к специализированной образовательной платформе по нацпроекту

10 ноября 2021 года, 19:31

11 общеобразовательных школ из Пскова, Великих Лук, Себежского, Островского, Опочецкого и Гдовского районов принимают участие в проекте «Цифровой образовательный контент». Учреждения получили онлайн-доступ к специализированной образовательной платформе на базе АНО «Университет Иннополис». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

11 школ Псковской области получили доступ к специализированной образовательной платформе по нацпроекту

Фото: Андрей Степанов

Работа проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Проект дает возможность педагогам и ученикам 5–11 классов получить бесплатный доступ к высокотехнологичному цифровому образовательному контенту, сервисами ведущих российских разработчиков на разработанной университетом площадке.

Программа включает курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, адаптированные под индивидуальные запросы учащихся. Школьники получат возможность пройти курсы олимпиадной подготовки, где они смогут познакомиться с современными практиками решения задач повышенной сложности, ознакомиться с полезными конструкциями, узнать методы решения нестандартных задач и потренироваться в применении знаний на практике.

Дополнительно на платформе представили подготовленные в соответствии с государственными образовательными стандартами курсы по основным школьным предметам с 5 по 11 класс. Учителя смогут сопоставить темы оттуда с календарно-тематическим планированием, принятым в своей школе.

Все образовательные программы представляет участник проекта онлайн-школа «Фоксфорд». В Псковской области «Цифровой образовательный контент» реализуется в рамках соглашения между регионом и оператором проекта – АНО ВО «Университет Иннополис». 

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