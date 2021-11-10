Фрагмент крепостной стены XV века нашли археологи в Псковской области

В Псковской области археологи обнаружили фрагмент крепости XV века. Такое открытие сделали исследователи в селе Кобылье Городище Гдовского района, пишет «АиФ-Псков».

Как рассказал начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов, крепость в Кобыльем Городище была построена в1462 году для защиты экономических интересов от ливонцев. Попытка немцев уничтожить оборонительное сооружение в 1463 году не удалась, а вот в 1480-м они всё же смогли сжечь крепость.

50-х годах прошлого века в Кобыльем Городище работал ленинградский археолог Павел Раппопорт, который нашёл остатки двух крепостных стен - северной и южной. Тогда было предположение, что западную стену обнаружить не удастся, поскольку она стояла на берегу Чудского озера и волны с ветром, скорее всего, уничтожили все сохранившиеся фрагменты.

«И вот поймите нашу радость, когда мы в некотором удалении от берега находим остатки стены!» - рассказал Александр Михайлов.

Археологи нашли угли от сгоревшей стены и фрагменты её нижнего венца. А также были обнаружены разные предметы быта, гвозди, инструменты. Есть среди находок и монеты — новгородская деньга и «тверское пуло».

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